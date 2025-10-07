PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Letzte Chance

Frankfurt (ots)

Man muss wohl hoffen, dass der zurückgetretene Premier Sébastien Lecornu und die anderen politisch Verantwortlichen die letzte Chance nutzen, um doch noch ein Regierungsbündnis zu schmieden. Es könnte die Regierungskrise in Frankreich beenden, die Probleme des Landes angehen und die Grand Nation bis zur Präsidentschaftswahl 2027 stabilisieren. Unmöglich ist das nicht. Schließlich scheiterte die Suche nach einer Regierung vordergründig an einer einzigen Personalie. Die politische Elite des Nachbarn würde zeigen, dass sie lernfähig ist und nach Jahrzehnten von Mehrheitsregierungen eine Minderheitsregierung hinbekommt. Sie würde auch eine lange Reihe von politischen Fehlern beenden. Sie begann mit den vorgezogenen Neuwahlen von Präsident Emmanuel Macron. Und vor allem könnten sie den Haushalt konsolidieren und so damit beginnen, die Staatsverschuldung zu stoppen. Das würde auch die Sorgen in anderen EU-Staaten vor politischer Instabilität und einer Schwächung des Euros beseitigen.

