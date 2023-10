Frankfurter Rundschau

Wahl in Krisenzeiten

Frankfurter Rundschau (ots)

Eine wichtige Frage am Wahltag wird sein, wie hoch der braune Stimmenbalken der AfD steigt. Die Rechten könnten durchaus zweitstärkste politische Kraft werden, mit weitreichenden Folgen für den Parlamentsbetrieb in Wiesbaden. Und das, obwohl die AfD im hessischen Landtag außer Krawall nichts zustande bekommt und sich intern so zerfetzt hat, dass vier Abgeordnete die Fraktion im Streit verlassen haben. Viele ihrer Wähler:innen scheint das wenig zu stören. Umso wichtiger ist es, dass viele Leute wählen gehen. Auch als Mittel gegen die AfD ist es wichtig, dass die Beteiligung an dieser Wahl breit ausfällt.

