Kreuzfahrt: Neues Programm für Großsegler von Star Clippers

Reederei mehrfach als "Green Cruise Line" ausgezeichnet

Drei der größten Segelschiffe der Welt fahren mit der Antriebskraft des Windes

75 neue Routen für drei der größten Segelschiffe der Welt: Das neue Programm der Reederei Star Clippers führt im Sommer 2024 nicht nur zu den schönsten Inseln und Häfen des Mittelmeers, sondern erstmals nach Ägypten mit Passagen durch den Suez Kanal. Ebenfalls neu: Zwei viertägige Schnupper-Kreuzfahrten des weltgrößten Fünfmast-Vollschiffs "Royal Clipper" mit Zielen wie Cannes und Venedig sowie längere Segeltörns von Rom bis Athen.

Die drei Großsegler ("Star Clipper" und "Star Flyer" 115,5 Meter, "Royal Clipper" 134 Meter) der monegassischen Reederei kreuzen jenseits des Massentourismus auf See entlang der Côte d´Azur oder Amalfi Küste, nehmen Kurs auf Sardinien, Korsika, Menorca oder kleinere Inseln Griechenlands und dürfen auch weiterhin zentral in Venedig festmachen. Überhaupt sehen die Gäste während der Fahrten unter weißen Segeln nur äußerst selten andere Kreuzfahrtschiffe. Die Atmosphäre an Bord ist entspannt, ohne Kleiderzwang, dafür mit exzellenten Speisen, Massagen, Yoga auf Deck, kostenfreiem Wassersportangebot und abendlichen Treffs an der Bar - Meeresbrise inklusive.

Star Clippers wurde zum siebten Mal als "Green Cruise Line" und weltweit führende Luxus-Segelkreuzfahrtgesellschaft ausgezeichnet, Bordsprache auf allen Reiseterminen ist auch deutsch.

Noch bis Ende Januar 2023 gelten für die "Royal Clipper", "Star Clipper" und "Star Flyer" Frühbucher-Vorteile bis zu 20 Prozent.

Reisebeispiele:

"Star Clipper", 8. bis 18. Juni 2024, 11 Tage Mittelmeer und Suez Kanal ab Athen bis Safaga, u.a. mit Hydra, Monemvasia, Santorin, Alexandria, Port Said, ab 3.750 Euro pro Person (Außenkabine) inklusive voller Verpflegung.

"Star Flyer", 4. bis 11. Mai 2024, 7 Tage Mittelmeer ab/bis Rom, u.a. mit Amalfi, Lipari, Ponza und Sizilien, ab 2.650 Euro pro Person (Außenkabine) inklusive voller Verpflegung.

"Royal Clipper", Viertägige Schnupper-Kreuzfahrt ab/bis Venedig, u.a. mit Rovinj und Piran, ab 1.170 Euro pro Person (Außenkabine) inklusive voller Verpflegung.

Weitere Informationen www.starclippers.com | Telefon 00800-782 72 547

Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Ab 2022 kreuzt die "Star Clipper" auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster "Royal Clipper" (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster "Star Flyer" und "Star Clipper" (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

