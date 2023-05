Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Anlässlich der Krönung von König Charles III.

Die Leiden der Royals: ein Blick auf die Gesundheit des Adels

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Am 6. Mai ist es soweit: König Charles III. wird offiziell und feierlich gekrönt und Millionen Menschen in aller Welt werden zuschauen. Petra Terdenge weiß, warum wir uns so sehr für den Adel interessieren:

Sprecherin: Die Royals und andere gekrönte Häupter ziehen uns in den Bann, weit mehr als andere Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen. Denn für Adelige gilt eine Besonderheit, sagt Sonja Gibis von der Apotheken Umschau:

O-Ton Julia Sonja Gibis 20 sec.

"Wir leben mit diesen Menschen wie mit fast niemandem sonst, und zwar von ihrer Geburt bis zum Tod. Nehmen Sie zum Beispiel Queen Elizabeth. Jeder kannte sie, und wir alle verbinden irgendwelche Erinnerungen mit ihr. Und besonders interessant sind natürlich immer Schicksalsschläge, Skandale und Krankheiten. Das ist im Film so und im Leben."

Sprecherin: Der zukünftige König ist 74 Jahre alt. Die Presse beschäftigt sich daher auch mit der Frage, ob er gesund genug ist für das anstrengende Amt:

O-Ton Julia Sonja Gibis 19 sec.

"So fiel auf, dass seine Hände und Knöchel offenbar manchmal rot und geschwollen sind. Konkrete Hinweise auf Krankheiten gibt es aber nicht. Im Gegenteil hört man, er sei ein gesunder, vitaler und auch glücklicher Monarch. Das traf aber nicht auf jedes Mitglied der britischen Königsfamilie zu. In der Geschichte gibt es einige spektakuläre Krankheitsfälle."

Sprecherin: Denn wenn man etwas weiter zurückgeht, stößt man auf ein Leiden, das man auch die königliche Krankheit nennt, die Hämophilie oder Bluterkrankheit. Zahlreiche Nachkommen von Queen Victoria litten daran. Auch in den letzten Jahren gab es immer wieder Mitglieder der Königsfamilie, deren Gesundheit angegriffen war:

O-Ton Julia Sonja Gibis 19 sec.

"Bei den lebenden Royals wissen wir ja von Prinz Harry, dass er unter Depressionen gelitten hat. Bekannt sind auch die psychischen Probleme von Lady Di, vor allem ihre Bulimie. Queen Elisabeth war ja sehr gesund. Ihre Schwester Margaret litt an Lungenkrebs und Leberzirrhose, auch ihr Vater und Großvater waren schwer lungenkrank, alle drei haben übrigens geraucht."

Abmoderation: Bei Prinz Ernst August von Hannover vermutete die Presse ebenfalls eine Erkrankung. Er ist Urururur-Enkel des britischen Königs George III. Dieser, so schreibt die Apotheken Umschau, litt während seiner Regierungszeit an Episoden geistiger Umnachtung. Historiker vermuten, dass George III. unter einer Erbkrankheit namens Porphyrie litt. Nachgewiesen wurde die Krankheit allerdings nur bei Wilhelm von Gloucester, einem Cousin von Königin Elisabeth II., deren Nachfolge Charles in wenigen Tagen antritt.

