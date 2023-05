Frankfurter Rundschau

Wettstreit um Extreme

Es ist keine gute Nachricht, wenn sich Floridas Gouverneur Ron DeSantis neben Ex-Präsident Donald Trump um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner bewirbt. Die verbalen und inhaltlichen Attacken der beiden aussichtsreichsten Kandidaten der Grand Old Party lassen nicht nur eine Schlammschlacht erwarten, sondern auch einen Wettstreit um noch extremere Positionen. Trump hat bereits mit Schmähvideos vorgelegt. DeSantis wird zwar seinem Ruf eines "Trump mit Hirn" gerecht werden müssen und sich verbal deshalb zügeln. Doch mit seinen ultrakonservativen Positionen wird er dazu beitragen, dass die Republikaner sich weiter radikalisieren. Dies wird das politische Klima in den USA weiter vergiften. Schon jetzt haben die beiden Lager kaum noch Gemeinsamkeiten. Joe Biden und seine Demokraten sollten aber nicht allein darauf setzen, dass die radikalen Parolen Wechselwählerinnen und -wähler in ihre Arme treiben. Sie werden sich anstrengen müssen, ihre Stammklientel an sich zu binden.

