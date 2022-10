Frankfurter Rundschau

Nur Gewinner - außer einem

Eigentlich eine rundum gute Nachricht in diesen energiekriselnden Zeiten: Nicht nur, weil die verfeindeten Nachbarstaaten Israel und Libanon nach Einigung über ihre Seegrenzen maritime Gasfelder anzapfen können. Ein Erfolg auch für die USA als Vermittler, der zugleich Europa mittelfristig neue Einkaufsquellen zur Deckung des Gasbedarfs verheißt. Jair Lapid, Israels Interimspremier, hat sogar besonders Grund zum Jubel. In knapp drei Wochen wird neu gewählt. Da macht sich gut, einen "historischen" Durchbruch verkünden zu können. Sein Herausforderer Benjamin Netanjahu wettert denn auch gegen den Deal, der angeblich Milliarden in die Kassen der libanesischen Hisbollah spüle. Er werde sich daran nicht halten, sollte er wieder ins Regierungsbüro einziehen. Aber das könnte nach hinten losgehen. Eine Gasförderung ist im binationalen Interesse. Sie mindert Sicherheitsrisiken für die Israelis, stabilisiert die Region und hilft hoffentlich dem Libanon, wieder auf die Beine zu kommen.

