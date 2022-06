Frankfurter Rundschau

Ausdauer gefragt

Frankfurt (ots)

Es ist richtig, dass die EU-Kommission die Ukraine zum Beitrittskandidaten zur Europäischen Union machen möchte, um das überfallene Land nicht nur im Krieg gegen Russland zu unterstützen, sondern auch darüber hinaus. Es ist der Startschuss für einen Aufnahme-Marathon, bei dem den EU-Staaten die Luft nicht ausgehen darf. Wenn sie erfolgreich sein wollen, müssen die Befürworter wie Deutschland, Frankreich und Polen die Gegner wie Portugal, Spanien und Niederlande überzeugen. Sie müssen zusätzlich den zu erwartenden Streit über das Procedere untereinander genauso lösen wie das Aufnahmeverfahren für die Ukraine mit denen der beitrittswilligen Staaten vom Westbalkan in Einklang bringen. Sonst drohen sie die Menschen in den unterschiedlichen Ländern zu frustrieren. Im Fall der Türkei hat dies zur Entfremdung von Ankara und Brüssel beigetragen. Zudem müssen die Verantwortlichen in den europäischen Hauptstädten die Union reformieren, damit sie handlungsfähig bleibt.

