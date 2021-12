Zahl der Woche: 63 | Ein Häuschen mit Garten: Generation Z und Millennials wünschen sich eine eigene Immobilie

CosmosDirekt

63 Prozent der Menschen in Deutschland zwischen 20 und 29 Jahren wünschen sich eine eigene Immobilie.

Wovon träumen die jungen Generationen? Geld und Karriere? Unabhängigkeit und Spaß? Ein gesundes Klima und Weltfrieden? Bestimmt eines oder mehr dieser Dinge. Aber eins hat die Mehrheit der Millennials und Generation Z gemeinsam: Sie wünschen sich eine eigene Immobilie. Das ergab eine forsa-Umfrage[1] im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Demnach sehnen sich 63 Prozent der Menschen in Deutschland zwischen 20 und 29 Jahren nach einer eigenen Immobilie. Auch hoch im Kurs bei den jungen Leuten: nachhaltiges Wohnen mit einer guten Wärmedämmung und umweltfreundlicher Energieversorgung (71 Prozent), ein eigener Garten (47 Prozent) oder zumindest ein Balkon/eine Terrasse (44 Prozent).

[1] Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Zukunft Wohnen" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Im Juli 2021 wurden in Deutschland 1.003 Männer und Frauen zwischen 20 und 50 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland befragt.

