Frankfurter Rundschau

Scholz hält Kurs

Das Gute an Scholz' Rede ist, dass er Kurs gehalten hat. Er verspricht, dass sich trotz allem an der Klimawende nichts ändern werde und diese Regierung zu faireren Löhnen und einer guten Gesundheitsversorgung stehe. Ungewöhnlich ist, wie er seine Wertschätzung für die Solidarität der Menschen in Deutschland mit der Ukraine ausdrückt. "Ihr macht das gut", sagt er hanseatisch-nüchtern, ist vermutlich aber überwältigt. Es zeige, wie viel Gutes in Deutschland stecke. Das ist ein riesiges Potenzial für die Politik. Wenn die Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Besser noch, wie in diesem Fall vorausgehen. Anpacken, helfen, spenden, Demokratie und Freiheit verteidigen. Die Regierung hat es gut.

