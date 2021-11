Frankfurter Rundschau

Waffengewalt in den USA: Düstere Aussichten

"Frankfurter Rundschau", 22.11.2021 (ots)

In den USA ist es möglich, ein Gewehr mit zu einer Demonstration zu nehmen, dort Menschen zu erschießen und dafür nicht bestraft zu werden. Das zeigt der Freispruch von Kyle Rittenhouse. (...)

Verschärfungen beim Waffenrecht sind in nächster Zeit nicht zu erwarten. Zum einen dürften Gesetze liberaler Bundesstaaten, die mehr Kontrolle vorsehen, am von Konservativen dominierten Obersten Gericht scheitern. Zum anderen wollen weiterhin viele in den USA das Recht, Waffen besitzen und tragen zu dürfen, beibehalten. Diese Gruppe ist zwar nicht in der Mehrheit, aber ihre Dominanz in Staaten wie Montana oder West Virginia beeinflusst das Abstimmungsverhalten der von dort stammenden demokratischen Senator:innen (...) Düstere Aussichten also für alle, die sich auf den Straßen der USA weniger Waffengewalt wünschen.

