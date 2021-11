Frankfurter Rundschau

Die Welle brechen

So ärgerlich es ist: Der Lockdown lässt sich nicht mehr verhindern. Österreich hat ihn verhängt, Bayern erlässt drastische Einschränkungen, andere werden folgen. Denn die Dynamik der rasant wachsenden Zahlen von Covid-19-Patienten lässt sich nur stoppen, wenn Kontakte unterbrochen werden, damit Menschen sich nicht anstecken. Es hilft wenig, rechthaberisch mit dem Finger auf andere zu zeigen. Nicht nur, weil dann drei auf einen selbst deuten. Eine Fehlersuche ist eben weniger zielführend, als angemessen zu handeln. Die Instrumente sind bekannt. 2G-Regel beziehungsweise 2G-plus-Regel abhängig von der Hospitalisierungsrate, mehr Kontrollen, schnelleres Boostern etwa. Zu all dem wird man Ungerechtigkeiten aushalten müssen, wenn etwa in belasteten Regionen auch Geimpfte von Einschränkungen betroffen sein werden. Man wird alles tun müssen, was nötig ist, damit die Pandemie kontrolliert werden kann. Dann gelingt es womöglich, die vierte Welle zu brechen und die fünfte zu verhindern.

