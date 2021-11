Frankfurter Rundschau

Versagt

Frankfurter Rundschau (ots)

Auch Schulschließungen sind nicht ausgeschlossen. Hier ist der Punkt, an dem eine Gesellschaft versagt hat beim Schutz einer ihrer vulnerablen Gruppen. Auch diese vierte Welle geht wieder zulasten der Kinder. Unweigerlich. Was Schulschließungen anrichten, haben wir gesehen. Bis zu einem Viertel der Kinder und Jugendlichen haben massive Lernrückstände. Psychische und soziale Störungen und Defizite dürften das weitaus größere Problem sein und sind weitaus schwieriger auszugleichen. Auch ein Präsenzunterricht unter den Bedingungen einer vierten Welle hat Folgen. Ansteckungen sind, trotz Tests und Masken, nicht zu verhindern. Wer sich nicht impfen lässt, wer sich nicht impfen lassen kann (wie die unter 12-Jährigen) wird früher oder später an Covid-19 erkranken. Angesichts der massiven Ausbreitung des Virus und der hohen Zahl der Ungeimpften ist das keine Frage des Ob, sondern des Wann. Deshalb hat unsere Gesellschaft versagt. Weil sie den vulnerablen Gruppen den Schutz versagt.

