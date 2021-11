Frankfurter Rundschau

Richtige Kehrtwende

Die Ampel-Parteien hatten sich in einer rein juristischen Betrachtung der Pandemie verrannt und haben nun richtigerweise eine Kehrtwende vollzogen. Wenn SPD, Grüne und FDP flächendeckend 3G in öffentlichen Bereichen und am Arbeitsplatz vorsehen, tägliche Testverpflichtungen in Pflegeheimen, 2G bei vielen Freizeitaktivitäten und Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, dann gehen sie in einigen Bereichen sogar weiter als die Vorgängerregierung. Selbst eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ist im Gespräch. Zwar birgt sie das Risiko, dass das ohnehin knappe Pflegepersonal nun noch knapper wird. Aber ist eine Pflegekraft nicht ohnehin im falschen Job, wenn sie die Gefährdung ihrer Schützlinge in Kauf nimmt? Ob bei all diesen Schutzmaßnahmen offiziell die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" gilt oder nicht, ist im Übrigen völlig egal. Hauptsache, sie werden jetzt ins Gesetz geschrieben und scharf gestellt, und zwar schnell, flächendeckend und gut kontrolliert.

