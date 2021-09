Rechtskommunikationsgipfel am 9. November 2021 in Berlin / Das Programm / Jetzt anmelden

prmagazin

Rechtskommunikationsgipfel am 9. November 2021 in Berlin

Das Programm

Das Programm für den vierten Rechtskommunikationsgipfel von Consilium und prmagazin steht. Nach erfolgreichen Veranstaltungen in Berlin, Frankfurt und München kommt das jährliche Branchentreffen am 9. November 2021 erneut in die Bundeshauptstadt. Kooperationspartner ist diesmal die Deutsche Post DHL Group. Veranstaltungsort ist das Museum für Kommunikation (ehemaliges Reichspostmuseum) in Berlin-Mitte.

Beim Rechtskommunikationsgipfel (RKG) handelt es sich um das größte Event seiner Art in Deutschland. Die Veranstaltung bietet Unternehmenskommunikatoren, Juristen, Wirtschafts- und Fachjournalisten, PR-Beratern und Kommunikationsprofis aus Kanzleien einen ganzen Tag lang die Gelegenheit, sich über die neuesten Trends in der Krisenkommunikation und Litigation-PR auszutauschen sowie aktuelle Fälle zu diskutieren. Beim Get-Together am Vorabend sowie zwischen den Vorträgen und Diskussionsrunden gibt es Gelegenheit zum Netzwerken.

Das prmagazin ist seit dem Start der Veranstaltungsreihe exklusiver Medienpartner des RKG. Für prmagazin-Abonnenten gelten reduzierte Teilnahmegebühren. Den ermäßigten Tarif kann auch in Anspruch nehmen, wer gleichzeitig mit der Anmeldung zum Rechtskommunikationsgipfel ein Jahresabonnement für das prmagazin abschließt.

>> Direkt zur Anmeldung: https://rechtskommunikationsgipfel.de/anmeldung-kontakt.html

>> Mehr Informationen zum Rechtskommunikationsgipfel: https://prmagazin.de/rkg21_berlin/ und https://rechtskommunikationsgipfel.de/gipfel-2021-in-Berlin.html

DAS PROGRAMM:

Montag, 8. November 2021

19:00 Uhr: Get-Together bei Drinks & Fingerfood

Dienstag, 9. November 2021

8:00 Uhr: Registrierung mit Kaffee-Empfang

8:45 Uhr: Begrüßung (Martin Wohlrabe, Consilium / Monika Schaller, Deutsche Post DHL Group)

9:00 Uhr: "Wenn das Verständnis vom Rechtsstaat erodiert: Warum für unsere Demokratie eine klare Rechtskommunikation wichtig ist" (Prof. Udo Di Fabio, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)

9:45 Uhr: "Herausforderung Insolvenzverfahren: 7 Learnings für die Mitarbeiterkommunikation in der Krise" (Martin Wohlrabe, Consilium Rechtskommunikation / Dr. Rainer Eckert, Eckert Rechtsanwälte)

10:15 Uhr: Bühnengespräch: "Vierte Gewalt unter Druck: Wie die Funke-Redaktion den Versuch rechtlicher Einflussnahme erlebt und damit umgeht" (Jörg Quoos, Funke Zentralredaktion / Dr. Claudia Kornmeier, Moderatorin)

10:45 Uhr: Kaffeepause

11:15 Uhr: "Der Einfluss von Medien auf Strafverfahren - dargestellt am Fall Wirecard" (Prof. Alfred Dierlamm, Dierlamm Rechtsanwälte)

12:00 Uhr: "Mit und ohne Steuer - als Journalistin in den Cum-Ex-Flutwellen" (Karin Matussek, Bloomberg News)

12:45 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

13:45 Uhr: "Königsdisziplin Litigation-PR: 5 Thesen für ein erfolgreiches Miteinander von Kommunikations- und Rechtsabteilung" (Monika Schaller, Deutsche Post DHL Group)

14:30 Uhr: Bühnengespräch: "Große Prozesse. Vom Lübcke-Mord bis Uli Hoeneß" (Annette Ramelsberger, Süddeutsche Zeitung / Dr. Claudia Kornmeier, Moderatorin)

15:15 Uhr: Kaffeepause

15:45 Uhr: "Abellio, Air Berlin, Condor: Die Rolle der politischen Kommunikation in Restrukturierungsverfahren" (Prof. Lucas Flöther, Flöther & Wissing)

16:15 Uhr: "Kommunikation in der Pandemie: Das Noerr Corona Crisis Center" (Dr. Dorothee Prosteder / Jan Meyer-Berkhout, Noerr Partnerschaftsgesellschaft)

16:45 Uhr: Ende der Veranstaltung

Über Consilium Rechtskommunikation GmbH

Konsilium Rechtskommunikation berät in Rechtsstreitigkeiten befindliche Unternehmen bei PR-Strategien. Darüber hinaus verantwortet die Agentur die Öffentlichkeitsarbeit von Kanzleien und kommuniziert für Insolvenzverwalter in laufenden Verfahren. Gegründet wurde das Unternehmen von Martin Wohlrabe. Der Rechtsanwalt ist unter anderem Lehrbeauftragter für strategische Rechtskommunikation an der Universität Freiburg. www.consilium.media

Über das prmagazin

Das prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für die Kommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Es liefert monatlich aktuelle Nachrichten, Analysen, Hintergrundberichte und kommunikationswissenschaftliche Forschungsergebnisse zu PR-Strategien, Kampagnen, Trends und Personalien. Kernzielgruppe sind Kommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen, Wissenschaft und Ausbildung sowie Journalisten. Das prmagazin erscheint im 51. Jahrgang im Medienhaus Rommerskirchen. www.prmagazin.de

