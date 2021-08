Frankfurter Rundschau

Aufnahme afghanischer Flüchtlinge: Hilfe statt Angst

Frankfurter Rundschau, 27.08.2021 (ots)

Europa und Deutschland sollten offensiv der Einsicht folgen: Die Aufnahme einer großen Zahl afghanischer Flüchtlinge ist unabwendbar. So kann die neue Migration auch halbwegs gesteuert werden. Wer den Menschen dagegen jetzt, die Bundestagswahl vor Augen, vorgaukelt, Flüchtlinge verhindern zu können, gibt die Kontrolle über den Prozess ein weiteres Mal ab.

(...)

Am Ende bleibt nur: Die Staaten, die es können, müssen Flüchtlinge dauerhaft aufnehmen, und zwar in nennenswerter Zahl. Das von den Grünen für Deutschland vorgeschlagene Kontingent von 50 000 Menschen dürfte für den Anfang realistisch sein. Umfragen zeigen auch, dass eine klare Mehrheit der Menschen bei uns eine Aufnahme gutheißen würde. Das Empfinden, dass Menschen in Not geholfen werden muss und kann, funktioniert in der Bevölkerung besser als in der politischen Klasse.

Vielleicht steckt hinter dieser Offenheit auch das Gefühl: Wir haben das 2015 ja auch geschafft. Auch wenn manche jetzt warnen, der damalige Massenandrang dürfe sich nicht wiederholen: Deutschland hat den Zuzug mehrerer Hunderttausend Menschen nicht nur gut verkraftet, sondern davon profitiert.

ENDE

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell