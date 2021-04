Frankfurter Rundschau

Fehlende Basis

Annalena Baerbock hat in ihrer Nominierungsrede vom "Mut, Dinge jetzt wirklich anders zu machen", gesprochen und gesagt, "ein bisschen Klimaschutz" werde nicht funktionieren. Wenn sie das ernst meint gibt es für den Flirt mit der Union, dem sich die Bundes-Grünen in den vergangenen Monaten immer wieder hingegeben haben, keine Basis. Folgerichtig kann die Kombi aus Schwarz und Grün im Bund keine Option sein. Denn das hieße doch: Wir haben einen guten Plan, aber wir glauben nicht wirklich daran. Allen wohl und niemand weh - diesen Weg gibt es nicht. Denn die enormen Probleme - der Klimawandel, die Pandemie und ihre Folgen, wachsende soziale Ungleichheit, sich ausbreitender Rechtsextremismus und immer mehr Menschen, die in die "Querdenken"-Szene abdriften - lassen sich nur mit frischer Kraft und klarem Profil anpacken.

