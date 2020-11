Oberbank AG

EANS-Stimmrechte: Oberbank AG

Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

-------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Emittent: Oberbank AG; Untere Donaulände 28; 4020 Linz 2. Grund der Mitteilung: Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte 3. Meldepflichtige Person Name: UniCredit S.p.A Sitz: Milano Staat: Italy 4. Namen der Aktionäre: UniCredit Bank Austria AG CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 5. Datum der Schwellenberührung: 7.11.2020 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 27,17 % | 0,00 % | 27,17 % | 35 307 300 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 27,29 % | | 27,29 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000625108|_______________|______9_594_407|_______________|________27,17_%| |_Subsumme_A_|___________9_594_407___________|____________27,17_%____________| ______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________| ______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | Total | |Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige |beiden | | | | | (%) |Instrumente| (%) | |_______|________________________|____________|___________|____(%)____|________| |___1___|UniCredit_S.p.A_________|____________|___________|___________|________| | 2 |UniCredit Bank Austria | 1 | 3,41 %| | 3,41 %| |_______|AG______________________|____________|___________|___________|________| |___3___|CABET-Holding-GmbH______|_____2______|___________|___________|________| | |CABO | | | | | | 4 |Beteiligungsgesellschaft| 3 | 23,76 %| | 23,76 %| |_______|m.b.H.__________________|____________|___________|___________|________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: The reason for the notification according to §§130/133 Stock Exchange Act is a change in votings rights as a result of the conversion of preferred shares into ordinary shares of Oberbank AG, which will result in a marginal change of voting rights share of CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. in Oberbank AG below the threshold of 25%. This proportion of voting rights of CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H.will decrease from 25,97% to 23,76%. Further the proportion of voting rights of UniCredit Bank Austria-Group decreases from 27,29% to 27,17% as a result of this conversion. Note: in the present case it is not a share transfer but a share conversion only. Rückfragehinweis: Oberbank AG, Abteilung Sekretariat Mag. Rückfragehinweis: Oberbank AG, Abteilung Sekretariat Mag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37460 andreas.pachinger@oberbank.at Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Oberbank AG
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz
ISIN: AT0000625108, AT0000625132

