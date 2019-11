Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau: Pressestimme zum Klimagipfel

Frankfurt (ots)

Die Frankfurter Rundschau schreibt zum bevorstehenden Klimagipfel:

Sind die Länder der Welt bereit, den Paris-Vertrag ernst zu nehmen, in dem sie sich verpflichtet haben, ihre nationalen CO2-Reduktionsziele so anzuheben, dass diese dem 1,5- bis Zwei-Grad-Limit entsprechen? Bisher sind die Ziele so schwach, dass sie auf einen Drei- bis Vier-Grad-Pfad führen - und damit in drastisch verschlechterte Lebensverhältnisse bereits für die junge Generation von heute. Bisher mauern die meisten Regierungen. So läuft es auf einen Showdown im nächsten Herbst hinaus - vor dem Klimagipfel Nummer 26, der dann in Glasgow stattfindet. Die Hoffnungen liegen auf China und der EU. Auf der EU, weil die neue Kommissionspräsidentin von der Leyen das Klima zum Megathema erklärt hat, einen "Green New Deal" plant und das CO2-Ziel für 2030 deutlich anheben will.

