Frankfurter Rundschau: Keine Lösung, nirgends

Frankfurt (ots) - Der Streit über den Brexit ist eine Runde weiter. Aber niemand kann sagen, wie er ausgeht. Premierministerin May hat das mit der EU erzielte Verhandlungsergebnis zwar mit Ach und Krach durch das Kabinett bekommen. Doch kurz darauf traten Minister zurück, wurden die Rufe nach einem Misstrauensvotum immer lauter. Und die wichtige Entscheidung im Parlament steht noch bevor. Dieser lange und heftige Streit zeigt, wie gespalten die Briten über den Austritt aus der Europäischen Union sind. Nach und nach dürfte zudem einigen klar werden, dass die Briten nur noch die Wahl haben zwischen dem ungeliebten geregelten Ausstieg und dem harten Brexit. So oder so beginnt dann erst die Arbeit. Die Trennung ist das eine, der Neuaufbau von Beziehungen das andere.

