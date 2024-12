BKK Pfalz

Fit für die Zukunft: Die neue BKK Pfalz-Website

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen (ots)

Nach über einem Jahr intensiver Arbeit ist die neue Website der BKK Pfalz online. Mit modernem Design und innovativen Funktionen präsentiert sich die Seite jetzt noch nutzerfreundlicher und informativer. In Zusammenarbeit mit der Digitalagentur LOOM GmbH ist ein Internetauftritt entstanden, der durch klare Struktur, intuitive Navigation und innovative Features überzeugt.

Michael Keunecke-Winter, Digital Marketing Manager bei der BKK Pfalz, erläutert die strategischen Anpassungen: "In Zeiten, in denen sich die Wahrnehmung und die Erwartungen an eine Website stetig verändern, war es unser Anspruch, auf diesen Wandel zu reagieren und ein digitales Angebot zu schaffen, das intuitiv bedienbar ist und unseren Kunden einen echten Mehrwert bietet." Die neue, intelligente Suche und das übersichtliche Design unterstützen die gute Orientierung und den schnellen Zugang zu Informationen.

Auch die vielfältigen digitalen Services und Leistungen der BKK Pfalz sind auf der neuen Website prominent und strukturiert präsentiert. Der umfassende Bereich Gesundheitswissen informiert im Magazinstil zu den Themen Prävention, Medizin und mentale Gesundheit und gibt Tipps für ein gesünderes Leben.

Ein Highlight in Sachen Nachhaltigkeit ist der Eco-Modus, der die CO2-Belastung beim Surfen reduziert, indem auf visuelle Inhalte wie Fotos und Videos verzichtet wird. "Nachhaltigkeit ist uns wichtig und unsere Verantwortung hört auch offline nicht auf. Deshalb möchten wir mit dem Eco Mode einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten", erklärt Martina Stamm, Pressesprecherin der BKK Pfalz.

Christian Daum, Geschäftsführer von LOOM, fügt hinzu: "Wir haben in jeder Phase des Projekts eng mit der BKK Pfalz zusammengearbeitet, um die Bedürfnisse der Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen und eine konsistente, zielgerichtete Online-Kommunikation zu entwickeln. Unsere beiden Teams haben sich gegenseitig inspiriert und wir sind stolz darauf, die BKK Pfalz als Digitalpartner beraten und begleiten zu können."

Zu finden ist die neue Website auf www.bkkpfalz.de.

Die LOOM GmbH, gegründet 2009, ist eine Berliner Full-Service-Digitalagentur mit Schwerpunkt auf dem Content Management System Drupal. Mit rund 25 Mitarbeitenden kombiniert sie Strategie, Design, Marketing, Drupal-Technologie und KI-Services. LOOM realisiert digitale Projekte effizient, nachhaltig und zukunftsorientiert. In über 350 Drupal-Projekten hat die Agentur ihr Know-how in individuellem Design, optimaler Nutzerführung und der Entwicklung klimafreundlicher Websites bewiesen. Für eine Zusammenarbeit mit den Drupal-Experten wenden Sie sich gerne an Christian Daum unter c.daum@loom.de.

Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 400 Mitarbeiter betreuen circa 160.000 Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung.

Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuell