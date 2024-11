BKK Pfalz

Die BKK Pfalz fördert die Selbsthilfe

Ludwigshafen (ots)

Selbsthilfe macht stark! Deshalb unterstützt die BKK Pfalz Selbsthilfegruppen aus der Region.

In der letzten Woche überreichte Jenny Conrad, Projektleiterin Selbsthilfegruppen der BKK Pfalz, einen Scheck über 10.000 Euro an Kerstin Gieser, Geschäftsführerin vom Gesundheitstreffpunkt Mannheim e.V. und Britta Jürgensen, Sprecherin der Regionalen Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen Mannheim.

"Selbsthilfegruppen leisten wichtige Beiträge zur Ergänzung der Versorgung im Gesundheitswesen. Sie beraten und helfen in den regionalen Netzwerken der Gesundheitsversorgung. Durch ihre Lotsenfunktion sind sie unersetzlich und leisten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft," so Jenny Conrad.

Britta Jürgensen freut sich sehr über die Zusammenarbeit und dankt im Namen der Selbsthilfegruppen. So vielfältig wie die Selbsthilfegruppen sind auch die Projekte, die sie mit den Fördergeldern der BKK Pfalz umsetzen können.

Kerstin Gieser fügt hinzu: "Die verlässliche Förderung und Unterstützung durch die BKK Pfalz gibt Sicherheit und Kontinuität in unserer Arbeit für chronisch kranke Menschen und deren Angehörige. Es ermöglicht den Gruppen Projekte, wie zum Beispiel eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit für die eigene Selbsthilfegruppe oder sich Wissen für eine erfolgreiche Gruppenarbeit anzueignen und dieses dann umzusetzen."

Die BKK Pfalz hat ein großes Interesse an der Vor- und Nachsorge und setzt bei der Vergabe von Fördergeldern auf die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitstreffpunkt in Mannheim. Als Kontakt- und Informationsstelle sorgt der Gesundheitstreffpunkt für die notwendige Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in den Selbsthilfegruppen.

Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 400 Mitarbeiter betreuen circa 160.000 Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung.

