Borgo Valsugana (Italien) (ots) - Team Magdeburg-Olvenstedt belegt Platz 14 in der Gesamtwertung, Kummer Platz 15 in der Einzelwertung Gemischt und Oberneukirchen Platz 6 in der Mädchenwertung Bei den 24. Internationalen Jugendfeuerwehrbewerben in Borgo Valsugana im italienischen Trentino traten 60 Gruppen aus 22 ...

mehr