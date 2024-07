Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Trauer um DFV-Ehrenpräsident Hinrich Struve

"Große Verdienste um deutsche Einheit der Feuerwehrverbände erworben"

Berlin (ots)

Hinrich Struve, Ehrenpräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Der Nordfriese war von 1981 bis 1993 Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes. "Wir verlieren in ihm einen großen und national wie international anerkannten Feuerwehrmann, Kameraden und Freund. Wir trauern um einen starken Präsidenten, der sich große Verdienste um die deutsche Einheit der Feuerwehrverbände erworben hat", sagt DFV-Präsident Karl-Heinz Banse. "Hinrich Struve hat in seiner nordisch-ruhigen, bestimmten Art tiefe Fußspuren hinterlassen. Er hat den Verband weise und vorausschauend geführt", so Banse.

Struve führte den Verband unter anderem durch die Zeit der Wiedervereinigung Deutschlands. Mit großem persönlichen Einsatz begleitete er den Wiederaufbau des kommunalen Feuerwehrwesens in den ostdeutschen Bundesländern. Besonders am Herzen lag ihm hierbei die Wiedergründung der dortigen Landesfeuerwehrverbände als Fachverbände und Interessenvertreter der Feuerwehrangehörigen. Wichtig war ihm auch immer der Schulterschluss der Feuerwehren und ihrer Verbände.

Über Grenzen hinweg engagierte sich Hinrich Struve auch für die internationale Völkerverständigung als Vizepräsident im Weltfeuerwehrverband CTIF. Sein Herzensanliegen war die lebendige Vermittlung von historischem Feuerwehrwissen an künftige Generationen: Während seiner Amtszeit wurde das Deutsche Feuerwehr-Museum in Fulda in der heutigen Form gebaut, dessen Stiftungsvorsitz er noch bis 2010 innehatte.

Der Nordfriese war Ehrenpräsident des DFV, Ehrenmitglied des CTIF, Ehrenlandesbrandmeister im Landesfeuerwehrverband seiner Heimat Schleswig-Holstein und Ehrenkreisbrandmeister von Nordfriesland.

Seine Verdienste wurden unter anderem mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber und Gold, der Goldenen Ehrennadel des DFV, der Silbernen und Goldenen Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr und der Medaille für internationale Zusammenarbeit in Gold ausgezeichnet. Der Bundespräsident würdigte seine Leistungen mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse und dem Großen Bundesverdienstkreuz.

Vita von Hinrich Struve

1943 Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr Niebüll, Kriegseinsätze

1963 Wahl zum Wehrführer der FF Reußenköge/Bereitschaftsführer

1972 Wahl zum Kreiswehrführer Kreis Nordfriesland

1974 Wahl zum stellvertretenden Landesverbandsvorsitzenden

1980 bis 1985 Vorsitzender des LFV Schleswig-Holstein

1981 bis 1993 Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes

seit 1. Januar 1994 Ehrenpräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes

bis 12/2010 Vorsitzender der Stiftung Deutsches Feuerwehr-Museum in Fulda

