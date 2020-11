BKK Pfalz

BKK Pfalz zahlt weitere 1,84 Millionen Euro für Corona-Helden in der Pflege aus

2.100 Voll- und Teilzeit-Mitarbeiter*innen und Azubis in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz erhalten jeweils bis zu 1.000 Euro Prämie für ihre besonderen Leistungen während der Corona-Pandemie.

Im Auftrag der Pflegeversicherung kümmert sich die BKK Pfalz darum, dass die Zahlungen für die Beschäftigten rund um Ludwigshafen und in der Südpfalz bei den Pflegeeinrichtungen ankommen. In dieser zweiten Auszahlungsphase wurden noch einmal 1,84 Millionen Euro ausbezahlt. Zusammen mit den 5 Millionen im 1. und 2. Quartal 2020 hat die BKK Pfalz also fast 7 Millionen Euro überwiesen.

"Trotz eines erhöhten Ansteckungsrisikos sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege seit Beginn der Pandemie immer für die Pflegebedürftigen da. Sie leisten eine verantwortungsvolle und wertvolle Arbeit und verdienen unseren größten Respekt", betont Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit unserem Einsatz ein wenig dazu beitragen können, dass diese, für unsere Gesellschaft so wichtigen Frauen und Männer, eine finanzielle Anerkennung erhalten. Der aktuelle Mangel an Fachkräften insbesondere in der Intensivpflege zeigt aber, dass es höchste Zeit für ein gesamtgesellschaftliches Umdenken über den Stellenwert und die Entlohnung von Pflegepersonal ist", so Andreas Lenz.

Die BKK Pfalz übernimmt die Zahlungen für die Städte Frankenthal, Landau, Ludwigshafen, Neustadt und Speyer sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim, den Rhein-Pfalz-Kreis und die Südliche Weinstraße.

