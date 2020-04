ZDF

"Merz gegen Merz"- zweite Staffel der ZDF-Comedyserie

Mit Annette Frier und Christoph Maria Herbst

Mainz (ots)

Was tun, wenn die Liebe ihr Verfallsdatum überschritten hat - wegschmeißen, oder noch mal aufwärmen? Das ZDF zeigt die zweite Staffel der ZDF-Comedyserie "Merz gegen Merz" von "Stromberg"-Autor Ralf Husmann mit Annette Frier und Christoph Maria Herbst in den Hauptrollen - ab Donnerstag, 9. April 2020, 22.15 Uhr, und am Osterwochenende am 11., 12. und 13. April 2020 jeweils in Doppelfolgen. Alle acht Folgen sind bereits ab Donnerstag, 9. April 2020, 16.00 Uhr, für sechs Monate in der ZDFmediathek zu sehen.

Unzählige Sitzungen bei der Paartherapeutin, der pubertierende Sohn von der Polizei aufgegriffen, eine Demenzdiagnose beim Firmenpatriarchen: Die Ereignisse der ersten Staffel von "Merz gegen Merz" hatten Anne und Erik Merz durchgerüttelt, am Ende aber wieder zusammengebracht.

Das neue Miteinander wird in der zweiten Staffel allerdings erneut auf eine harte Probe gestellt: Anne schlittert in eine Midlifecrisis. Mann, Kind, Haus, Job - war's das jetzt, oder kommt da noch was? Firmengründer Ludwig ist schon weiter und will die Zeit, die ihm noch bleibt, auf keinen Fall mehr in der Firma verbringen. Erik übernimmt den Chefsessel und muss ihn gegen die finnische Konkurrenz verteidigen, während seine Eltern sich finanziell so übernehmen, dass sie vorübergehend bei Anne und Erik einziehen. Währenddessen hat Sohn Leon das Gefühl, dass sich keiner wirklich für ihn interessiert, und zieht daraus ganz eigene Schlüsse. Anne und Erik scheitern daran, es allen irgendwie recht zu machen. Und so eskaliert die Situation im Haus Merz sehr schnell wieder, aber ganz anders als beim letzten Mal.

An der Seite von Annette Frier und Christoph Maria Herbst sind erneut Carmen-Maja Antoni, Claudia Rieschel, Michael Wittenborn, Bernd Stegemann und Philip Noah Schwarz unter der Regie von Felix Stienz zu sehen.

