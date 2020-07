BKK Pfalz

BKK Pfalz zahlt Prämien für Corona-Helden in der Pflege aus

Ludwigshafen (ots)

Insbesondere Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen leisten während der Corona-Virus-Pandemie Außergewöhnliches. Für ihre besonderen Leistungen erhalten sie nach dem Willen der Politik eine einmalige Bonuszahlung von bis zu 1.000 Euro von den Pflegekassen. Die BKK Pfalz kümmert sich im Auftrag der Pflegeversicherung darum, dass die Zahlungen in der Region rund um Ludwigshafen und der Südpfalz bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommen: Insgesamt wurden bisher 5 Millionen Euro an 200 ambulante und stationäre Pflegereinrichtungen überwiesen.

Mehrere tausend Voll- und Teilzeitbeschäftigte und ca. 600 Azubis in Pflegeberufen in Rheinland-Pfalz erhalten bis zu 1.000 Euro Prämie, die von der BKK Pfalz an ihre Arbeitgeber ausgezahlt wurde.

"Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege leisten nicht nur eine wichtige und verantwortungsvolle Arbeit, sie setzen sich zum Wohle der Pflegebedürftigen auch selbst einem erhöhten Ansteckungsrisiko aus. Das verdient Anerkennung und Respekt", sagt Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz. Gerade in Corona-Zeiten wird uns wieder bewusst, wie wichtig die Arbeit der Menschen in den Pflegeeinrichtungen ist. Sie helfen, Ängste und Sorgen der Pflegebedürftigen zu lindern und die durch die außergewöhnlichen Maßnahmen oft angespannte Situation ein bisschen erträglicher zu machen.

Deshalb haben wir uns sofort bereit erklärt, für alle Pflegekassen die Auszahlung in Ludwigshafen und der Südpfalz zu organisieren und durchzuführen. Diese Verantwortung nehmen wir gerne wahr", so Andreas Lenz.

Die BKK Pfalz ist für die Städte Frankenthal, Landau, Ludwigshafen, Neustadt und Speyer sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim, den Rhein-Pfalz-Kreis und die Südliche Weinstraße zuständig.

"Es ist schön, dass wir dazu beitragen können, dass die Arbeit der in der Pflege Beschäftigten wertgeschätzt wird. Die solidarische Kranken- und Pflegeversicherung und die Leistungen ihrer Akteure sind ein hohes Gut, das nicht nur in Krisenzeiten Anerkennung verdient. Allerdings bedauern wir, dass sich die Politik nicht dazu entschließen konnte, auch den Menschen in Krankenhäusern, die ebenfalls einen großen Beitrag leisten, die gleiche finanzielle Anerkennung zukommen zu lassen", betont Andreas Lenz.

Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 400 Mitarbeiter betreuen ca. 175.000 Versicherte.

