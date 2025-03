Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg

In 6 Wochen geht es los - PRISMA 2025: Das Pfadfinder*innenleitungstreffen des Jahres

Über 4.000 Pfadfinder*innen treffen sich zu Austausch und Vernetzung in Westernohe

Mönchengladbach (ots)

In sechs Wochen startet "Prisma 2025" - vom 30. April bis 4. Mai findet im Bundeszentrum der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) in Westernohe das bundesweit größte Pfadfinder*innenlager für Leitende statt. Das mit Spannung und Vorfreude erwartete Treffen findet zum zweiten Mal statt, nachdem es 2018 unter dem Titel "Leuchtfeuer" einen überwältigenden Erfolg feiern konnte.

Unter dem Motto "Prisma - Vielfalt streuen" versammeln sich über 4.000 ehrenamtliche Pfadfinderleitende der DPSG aus ganz Deutschland im Westerwaldkreis. Die engagierten Teilnehmer*innen betreuen in ihrer Freizeit - Tag für Tag und Woche für Woche - die bundesweit rund 60.000 Kinder und Jugendlichen des Verbands. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Plattform, um Pfadfinder*innen aus allen Regionen des Landes zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen.

Neben inspirierenden Vorträgen und anregenden Diskussionsrunden erwarten die Teilnehmenden praktische Workshops, die Impulse für den täglichen Pfadfinder*innen-Alltag liefern. Auch beschäftigen sich die Leitenden damit, was Pfadfinden heute bedeutet und welchen Beitrag es in der Gesellschaft leisten kann.

Im Herzen des Camps werden eindrucksvolle Lagerbauten errichtet, die Raum für den Austausch und das gemeinsame Feiern bieten. Abends sorgen Konzerte und gemeinsame Feiern für ausgelassene Stimmung und den Ausklang eines erlebnisreichen Tages.

Über die DPSG

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) ist mit 80.000 aktiven Mitgliedern der größte Verband von Pfadfinder*innen in Deutschland, hat bundesweit etwa 1.200 Stämme (Ortsgruppen) und bildet zusammen mit vier weiteren Verbänden (BdP, PSG, VCP, BMPPD) den Ring deutscher Pfadfinder*innenverbände (rdp). Dieser ist Mitglied der Weltpfadfinder*innenbewegung. Die DPSG ist ein Verband mit eigenständigem Erziehungsauftrag. Die Ordnung des Verbandes beschreibt Grundlagen, Auftrag und Ziele der DPSG. Als Leitbild gibt sie Orientierung, Anstöße und benennt Verpflichtungen - sie zeigt Chancen für jedes einzelne Mitglied und die Gruppen des Verbandes auf. Ziel ist, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Verband in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Sie sollen sich ihrer sozialen, emotionalen, spirituellen, geistigen und körperlichen Fähigkeiten bewusst werden, diese weiterentwickeln und lernen, sie einzusetzen. Die DPSG ermöglicht ihnen, neue Erfahrungen zu machen. Dadurch eignen sie sich Kompetenzen in unterschiedlichen Bereichen an und lernen, diese innerhalb und außerhalb des Verbandes in Handeln umzusetzen. Auf Grundlage des Wertekanons der DPSG, der ein Zusammenspiel aus pfadfinderischen, gesellschaftlichen sowie christlichen Werten ist, bilden sich junge Menschen eine Meinung darüber, wie die Gesellschaft, in der sie leben, aussehen soll und setzen sich dafür aktiv ein. Sie lernen, als verantwortungsbewusste Bürger*innen, als Christ*innen sowie als Mitglieder ihrer lokalen, nationalen und weltweiten Gemeinschaften zu handeln sowie Verantwortung für andere zu übernehmen. Sie verstehen sich als Friedenspfadfinder*innen.

Original-Content von: Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, übermittelt durch news aktuell