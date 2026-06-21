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Opodo Sommer-Reisereport 2026: Mallorca bleibt Spitzenreiter, Lanzarote und Podgorica gewinnen an Beliebtheit

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Hamburg (ots)

Highlights auf einen Blick:

Südeuropa bleibt Spitzenreiter: Spanien führt das Länderranking der gefragtesten Sommerziele der Deutschen unangefochten mit einem Anteil von 20 Prozent an, gefolgt von Griechenland (10 Prozent) und Italien (9 Prozent). Auf lokaler Ebene bleibt Palma de Mallorca das volumenstärkste Städteziel der deutschen Urlauber.

Spanien führt das Länderranking der gefragtesten Sommerziele der Deutschen unangefochten mit einem Anteil von 20 Prozent an, gefolgt von Griechenland (10 Prozent) und Italien (9 Prozent). Auf lokaler Ebene bleibt Palma de Mallorca das volumenstärkste Städteziel der deutschen Urlauber. Enormer Boom bei Trendzielen: Lanzarote erzielt mit einem Plus von 93 Prozent das stärkste Buchungswachstum unter den Reisezielen. Abseits der Großstädte verzeichnet Podgorica in Montenegro mit einem Zuwachs von 24 Prozent das höchste relative Wachstum.

Lanzarote erzielt mit einem Plus von 93 Prozent das stärkste Buchungswachstum unter den Reisezielen. Abseits der Großstädte verzeichnet Podgorica in Montenegro mit einem Zuwachs von 24 Prozent das höchste relative Wachstum. Ausgeprägter Trend zum Frühbuchen: Drei von vier deutschen Urlaubern (75 Prozent) sichern sich ihren Sommerurlaub bereits mehr als drei Monate vor dem Abflug.

Drei von vier deutschen Urlaubern (75 Prozent) sichern sich ihren Sommerurlaub bereits mehr als drei Monate vor dem Abflug. Deutschland als Inbound-Magnet: Auch im Ausland ist die Bundesrepublik als Reiseziel beliebt; das größte Kontingent an internationalen Gästen stammt aus Spanien (20 Prozent) und der Schweiz (13 Prozent).

Die Haupturlaubszeit des Jahres verzeichnet in Deutschland eine anhaltend hohe Nachfrage nach Zielen innerhalb Europas. Der aktuelle Sommer-Reisereport des Online-Reiseportals Opodo zeigt auf Basis realer Buchungsdaten ein ausgeprägtes Interesse an mediterranen Klassikern sowie an neu erschlossenen Destinationen. Verbraucher fokussieren ihre Sommerreisen in den Monaten Juli und August stark auf die nähere europäische Umgebung und Entdeckungen abseits traditioneller Pfade.

Fokus auf Südeuropa: Spanien, Griechenland und Italien führen das Länderranking an

Im Länderranking der gefragtesten Sommerziele festigt Südeuropa seine Vormachtstellung. Spanien führt die Liste unangefochten mit einem Anteil von 20 Prozent aller deutschen Buchungen an. Die weiteren vorderen Plätze belegen Griechenland mit 10 Prozent und Italien mit 9 Prozent. Das erweiterte europäische Umfeld ist mit Portugal (5 Prozent), Frankreich (5 Prozent) und Großbritannien (5 Prozent) in den Top 10 vertreten, gefolgt von der Türkei (4 Prozent), Kroatien (3 Prozent), Tunesien (3 Prozent) und Albanien (2 Prozent).

Städteziele im Sommer: Palma de Mallorca behauptet Spitzenplatz vor Barcelona und London

Auf lokaler Ebene bleibt Palma de Mallorca das volumenstärkste Städteziel der deutschen Urlauber. Es folgen Barcelona und London auf den Plätzen zwei und drei, dicht gefolgt von Lissabon und Athen. Die Plätze 6 bis 15 im deutschen Buchungsvolumen werden von Tirana, Malaga, Tunis, Split, Wien, Thessaloniki, Heraklion (Kreta), Madrid, Istanbul und Ibiza besetzt.

Top 10 der gefragtesten Sommerziele (nach Buchungsvolumen):

Palma de Mallorca, Spanien Barcelona, Spanien London, Großbritannien Lissabon, Portugal Athen, Griechenland Tirana, Albanien Malaga, Spanien Tunis, Tunesien Split, Kroatien Wien, Österreich (Die Plätze 11 bis 15 belegen: Thessaloniki, Heraklion (Kreta), Madrid, Istanbul und Ibiza.)

Gefragte Alternativen am Mittelmeer: Hohe Zuwachswerte für Montenegro und Sizilien

Abseits der etablierten Großstädte gewinnen sekundäre Ziele deutlich an Boden. Innerhalb des bestehenden Portfolios verzeichnet Podgorica (Montenegro) mit einem Buchungsplus von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr das höchste relative Wachstum bei den deutschen Urlaubern. Auch sizilianische Ziele erleben einen deutlichen Nachfrageschub: Palermo legt um 15 Prozent zu, gefolgt von Catania mit einem Plus von 14 Prozent. Das kontinentale Wachstum wird durch Wien (+11 Prozent), Skopje (+10 Prozent), die griechische Insel Zakynthos (+6 Prozent), Hurghada (+6 Prozent) und Pristina (+3 Prozent) ergänzt.

Wachstumsstarke Reiseziele: Lanzarote und Warschau mit deutlichem Buchungsplus

Lanzarote verzeichnet mit einem Plus von 93 Prozent das stärkste Buchungswachstum unter den betrachteten Reisezielen. Es folgen Warschau mit einem Anstieg von 47 Prozent, die kroatische Küstenstadt Rijeka (+32 Prozent), Brindisi in Apulien (+26 Prozent) sowie Pula (+9 Prozent) und Bologna (+9 Prozent). Auf globaler Ebene weist Rio de Janeiro mit einem Plus von 21 Prozent das stärkste Wachstum auf.

Weitere Informationen zu den diesjährigen Reise-Trends finden Sie unter: Top Sommerreiseziele 2026

Reisedauer im Sommer: Einwöchige Aufenthalte und Kurztrips dominieren

Hinsichtlich der Aufenthaltsdauer am Zielort präferieren 33 Prozent der Reisenden aus Deutschland eine klassische Länge von 7 bis 13 Tagen. Verlängerte Wochenenden und Kurztrips von 3 bis 4 Tagen liegen mit einem Anteil von 19 Prozent auf dem zweiten Platz, knapp vor zwei- bis dreiwöchigen Aufenthalten von 14 bis 20 Tagen (17 Prozent) und ausgedehnten Sommerurlauben von über 21 Tagen (15 Prozent). Kürzere Segmente wie 5 bis 6 Tage (10 Prozent) oder reine Zwei-Tages-Trips (6 Prozent) bilden Minderheiten.

Zeitlicher Vorlauf: Langfristige Reiseplanung bleibt der Standard

Das zeitliche Planungsverhalten der Urlauber ist von einem hohen Vorlauf geprägt. Drei von vier deutschen Urlaubern (75 Prozent) schließen ihre Sommerbuchung mehr als drei Monate vor dem Abflug ab. Der Buchungsvorlauf zwischen 61 und 90 Tagen macht einen Anteil von 20 Prozent aus, während lediglich 5 Prozent der Verbraucher in einem knappen Fenster von 31 bis 60 Tagen vor dem Abflug buchen. Dieser Trend zieht sich durch ganz Europa, angeführt von Portugal.

Anteil der Frühbucher (Buchung >90 Tage vor Abflug) im Ländervergleich:

Portugal: 78%

Frankreich: 76%

Deutschland: 75%

Großbritannien (UK): 73%

Spanien: 72%

Italien: 71%

Urlaub in der Bundesrepublik: Spanier und Schweizer reisen am häufigsten nach Deutschland

Deutschland fungiert im Sommer auch als attraktives Reiseziel für internationale Gäste. Das größte Kontingent an ausländischen Urlaubern stammt aus Spanien, die 20 Prozent des gesamten Inbound-Volumens ausmachen. Es folgen Reisende aus der Schweiz mit 13 Prozent, Frankreich mit 12 Prozent, Österreich mit 11 Prozent, Großbritannien mit 8 Prozent und Italien mit 8 Prozent. Als Zielorte innerhalb Deutschlands dominieren urbane Zentren, angeführt von Berlin, München, Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf.

Hauptherkunftsländer internationaler Gäste in Deutschland und deren Top-Ziele:

Spanien: 20% Marktanteil am Inbound (bevorzugte Städte: Berlin, München, Hamburg)

Schweiz: 13% Marktanteil am Inbound (bevorzugte Städte: München, Berlin, Frankfurt)

Frankreich: 12% Marktanteil am Inbound (bevorzugte Städte: Hamburg, Berlin, Düsseldorf)

Regionaler Vergleich: So reisen die europäischen Nachbarn

Reisepräferenzen in Frankreich: Starke Nachfrage nach Korsika im Juli

Die französischen Urlauber konzentrieren ihre Reisen stark auf den Monat Juli (59 Prozent der Sommerbuchungen) im Vergleich zum August (41 Prozent). Die meistgebuchte Stadt ist Ajaccio auf Korsika. Das stärkste Wachstum im Bestandssegment verzeichnet Podgorica mit plus 144 Prozent. Bei den Neuentdeckungen liegen Ko Samui (+233 Prozent) und Pisa (+112 Prozent) an der Spitze des französischen Marktes.

Reisetrends in Großbritannien: Briten zieht es nach Spanien und Amsterdam

Britische Urlauber reisen im Sommer am häufigsten nach Barcelona, Amsterdam und Malaga. Deutliche Zuwächse im britischen Outbound-Volumen erzielen Bilbao (+39 Prozent) und Alicante (+28 Prozent). Als neue Trendziele etablieren sich Preveza in Griechenland (+230 Prozent) und Valencia (+160 Prozent).

Urlaubsvorlieben in Italien: Hohe Buchungszahlen für spanische Küstenstädte

Ein Viertel der italienischen Sommerbuchungen (23 Prozent) entfällt auf Spanien, primär auf die Destinationen Barcelona und Ibiza. Als internes Ziel folgt das eigene Land mit 19 Prozent, angeführt von Olbia auf Sardinien. Alicante legt als Trendziel um 88 Prozent zu, Sevilla um 62 Prozent. Bei den Fernreisen führt Mexiko-Stadt als Neuentdeckung mit einem Plus von 81 Prozent.

Urlaubstrends auf der Iberischen Halbinsel: Inlandsboom in Spanien und Azoren-Hype in Portugal

Im Sommer 2026 setzen spanische Reisende verstärkt auf Heimatliebe: 39 Prozent aller Buchungen entfallen auf Ziele im eigenen Land, wobei Teneriffa, Palma de Mallorca und Gran Canaria die Liste der Top-Destinationen anführen. Parallel dazu zeigt sich ein deutlicher Aufschwung bei europäischen Städtereisen abseits der klassischen Sommerfavoriten. London verzeichnet mit einem Plus von 66 Prozent im Vorjahresvergleich das stärkste Wachstum, dicht gefolgt von Tirana (+61 Prozent) und Mailand (+60 Prozent).

Ein weiterer Trend in Spanien ist die wachsende Bedeutung der Schiene für den Inlandsverkehr; hier führen Madrid, Alicante und Valencia das Ranking der Zugziele an. Währenddessen zieht es portugiesische Urlauber primär nach Paris und Funchal, wobei insbesondere die Azoren-Inseln Ponta Delgada (+92 Prozent) und Terceira (+79 Prozent) als Trendziele hervorstechen.

Betty Lemeßier, Communications & PR Manager DACH/Nordics, kommentiert: "Der Reisesommer 2026 steht ganz im Zeichen der Entdeckungslust. Deutsche Urlauber kombinieren die vertrauten Klassiker im Mittelmeerraum mit einer wachsenden Offenheit für andere Destinationen. Der deutliche Zuwachs bei Reisezielen wie Lanzarote und Podgorica zeigt, dass neben etablierten Favoriten auch weniger bekannte Orte zunehmend an Attraktivität gewinnen. Dieses hohe Reiseinteresse spiegelt sich auch im Buchungsverhalten wider: Die überwiegende Mehrheit der Deutschen sichert sich ihren Sommerurlaub bereits mehr als drei Monate im Voraus - ein Zeichen für die anhaltend hohe Vorfreude auf die schönsten Wochen des Jahres."

Methodik / Datengrundlage: Basis sind Buchungsdaten der eDreams ODIGEO-Plattformen (1. Jan. bis 31. Mai 2026 für Reisen im Juli/Aug. 2026, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Analysiert wurden Reiseziele, Trends und Buchungsverhalten.

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