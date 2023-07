FAMK - Freie Arzt- und Medizinkasse

Neuer FAMK-Tarif BeihilfeSorglos: Umfassende Leistungen, attraktive Preise und bewährter Service

Frankfurt (ots)

Die Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG ist seit vielen Jahren einer der führenden Anbieter von Krankenversicherungen für Beamte und Beamtenanwärter in Hessen. Seit kurzem ist die Produktpalette um den neuen Krankenversicherungstarif BeihilfeSorglos erweitert, der neben dem bewährten Service der kompletten Beihilfeabwicklung mit umfassenden Leistungen zu einem attraktiven Preis punktet.

"Seit 112 Jahren ist die FAMK in der Absicherung für Beamte und Beamtenanwärter in Hessen nicht mehr wegzudenken", betont FAMK-Vorstand Michael Schillinger. "Wir freuen uns, zu diesem besonderen Jubiläum einen ebenso besonderen Krankenversicherungsschutz anbieten zu können. Seit jeher ist es eine besondere Stärke der FAMK, das Ohr ganz nah an den Beamten und Beamtenanwärtern in Hessen zu haben. So ist unser neuer Tarif das Ergebnis vieler persönlicher Gespräche. Wir haben nachgefragt, die Sorgen und Wünsche der Beamten ernstgenommen und am Ende dann einen Tarif geformt, der neben umfassenden Leistungen zu einem attraktiven Preis vor allem eines nicht außen vorlässt: Den ganz besonderen und lange bewährten Service der FAMK in Sachen Beihilfeabwicklung und Vorfinanzierung. Diese äußerst beliebte Kombination bleibt selbstverständlich auch in den neuen Tarifen erhalten."

Der neue Tarif BeihilfeSorglos der FAMK schließt ganz gezielt die Lücken der Beihilfe und ist exakt auf die beihilferechtlichen Regelungen in Hessen abgestimmt. Kurzum: Kunden decken damit den Teil der medizinischen Kosten ab, den die Beihilfe nicht übernimmt.

Die Highlights:

Beihilfeservice und Vorfinanzierung integriert

Ärztliche und zahnärztliche Leistungen bis zu den Höchst-sätzen der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) bzw. für Zahnärzte (GOZ)

Bei Zahnersatz bis zu 100% (mit Beihilfeergänzungstarif)

Krankenrücktransport aus dem Ausland

Impfungen für berufliche Tätigkeit und Reisezwecke

Künstliche Befruchtung und Kryo-Konservierung

Operative Maßnahmen zur Behebung der Fehlsichtigkeit (z.B. durch LASIK) bis zu 1.000 EUR pro Auge

Auf Wunsch können Kunden einen Selbstbehalt für einen noch attraktiveren Beitrag auswählen bzw. vereinbaren. Des Weiteren können die Leistungen durch Zusatztarife noch ergänzt werden.

Über diese umfassenden Leistungen hinaus bringt eine Mitgliedschaft in der FAMK bei der Beihilfeabwicklung traditionell viele weitere Vorteile mit sich: So sparen Beamte und Beamtenanwärter Zeit und Geld, müssen nicht mehr auf Fristen/Termine der Beihilfe achten und sich keine Gedanken machen, ob und in welcher Höhe Krankheitskosten erstattet werden bzw. ob eine Behandlung in Anspruch genommen werden kann oder nicht.

Weitere Informationen zu den Leistungen und Tarifen der FAMK gibt es unter www.famk.de.

Original-Content von: FAMK - Freie Arzt- und Medizinkasse, übermittelt durch news aktuell