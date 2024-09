Huawei

Huawei im 2024 Gartner® Peer Insights™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure als Customer's Choice ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Am 24. September 2024 gab Huawei bekannt, dass es dank seiner Xinghe Intelligent Campus-Angebote im 2024 Gartner® Peer Insights™ als Customers' Choice in der Kategorie Voice of the Customer for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure ausgezeichnet wurde. Dies ist das fünfte Jahr in Folge, in dem Huawei diese Auszeichnung erhalten hat. Huawei erhält in vier der sechs Kundensegmente die Auszeichnung Customers' Choice: Midsize Enterprise (50 Mio. - 1 Mrd. USD); Öffentlicher Sektor, Regierung und Bildung; Asien/Pazifik; und Europa, Naher Osten und Afrika.

Bis zum 30. Juni 2024 haben Kunden aus verschiedenen Sektoren – darunter Fertigung, IT-Services, Bildung und Telekommunikation – das komplette Xinghe Intelligent Campus-Angebot von Huawei auf der Gartner Peer Insights-Plattform bewertet. Wir sind der Meinung, dass ihr beeindruckendes Feedback zeigt, dass Huawei in Bezug auf den Einfluss der Branche, den Umfang der Bereitstellung und die ausgereifte kommerzielle Nutzung weltweit anerkannt ist.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Ernennung zum Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure", sagte Shawn Zhao, President der Campus Network Domain von Huawei. „Kürzlich hat Huawei den neuen, verbesserten Xinghe Intelligent Campus eingeführt, der mit Hilfe von KI-Technologien die Erfahrung in den Bereichen Mobilfunk, Anwendungen und Betrieb und Wartung auf ein neues Niveau hebt und letztlich die digitale Transformation von Unternehmen beschleunigt."

Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei die Xinghe Intelligent Campus-Angebote aus der Perspektive der Drahtlos-, Anwendungs- und O&M-Erfahrungsverbesserung weiter innovieren und alle Branchen auf dem Weg in die Zukunft der erfahrungszentrierten intelligenten Campus-Netzwerke unterstützen.

Weitere Informationen über Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice finden Sie hier: https://www.gartner.com/reviews/market/enterprise-wired-wireless-lan-access-infrastructure

Haftungsausschluss:

Gartner, Voice of the Customer for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, Peer Contributors, 12. September 2024

Gartner, Peer Insights, Magic Quadrant und Customers' Choice Badge sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften dar. Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wider und dürfen nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

