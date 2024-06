POL-SN: Täter nach Trickdiebstahl gestellt

Schwerin (ots) - Nachdem von einem Gelände einer Kindertageseinrichtung über Nacht eine Rutsche entwendet wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Montag zu Dienstag in Krebsförden in der Johannes-Gillhoff-Straße. Die unbekannten Täter müssen sich Zutritt zum Hof der Einrichtung verschafft haben um die Rutsche, die an ...

mehr