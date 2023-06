POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Schwerin: 16-Jähriger zum wiederholten Male aus Wohneinrichtung abgängig:

Schwerin (ots) - In Schwerin kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Unfälle mit Verletzten unter Beteiligten von Radfahrern: Zunächst stürzte am Freitagabend (16.6.) gegen 22:45 Uhr auf dem Großen Dreesch ein 52-jährer Deutscher mit seinem Rad. Der Schweriner war stark alkoholisiert (2,92 Promille) auf dem Radweg entlang der Straße "Am Grünen Tal" ...

