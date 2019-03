Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Schwerhörige Frau lässt Mann nicht rein - Nachbar bietet Bett an

Schwerin (ots)

Nachbarschaftshilfe der besonderen Art leistete gestern Abend ein Mieter in der Feldstraße.

Zuvor rückte die Polizei an, Mitbewohner hatten sich beschwert, es ging im ruhestörenden Lärm.

Ein Anwohner, augenscheinlich angetrunken, klingelte und hämmerte ununterbrochen gegen die eigene Wohnungstür. Wie sich später herausstellte, ist die Ehefrau schwerhörig, lag bereits im Bett und hatte wie immer das Hörgerät herausgenommen.

Warum der Mann in diese Situation geriet, wurde schnell klar. Gegen 23.20 Uhr schaute er in seinen Briefkasten. Warum und was er um diese Uhrzeit dort wollte, ist unklar, die Idee war, wie sich zeigte, nicht die beste.

Der Klassiker: Wohnungsschlüssel? nein, nicht dabei und dann fiel die Tür ins Schloss. Die Polizei rückte an, klärte das Dilemma auf, stellte Ruhe für die anderen Mieter her.

Ein Nachbar war schließlich bereit Unterschlupf zu gewähren. Wann der ausgesperrte Mann wieder Einlass in seine Wohnung fand, ist der Polizei nicht bekannt.

