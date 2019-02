Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Betrunkener Radfahrer legt sich mit der Polizei an

Schwerin (ots)

2,13 Promille in der Atemluft sind eindeutig zu viel. Am gestrigen späten Abend befuhr ein 48-jähriger Schweriner mit seinem Fahrrad die Wismarsche Straße. Während der Fahrt kippte der Mann gegen eine Hauswand, er konnte sich kaum auf dem Drahtesel halten. Bei der Weiterfahrt wurde die Wismarsche Straße in kompletter Ausdehnung genutzt.

Dieses Geschehen wurde durch eine Streifenwagenbesatzung beobachtet. In der Franz-Mehring-Straße kam es zur Kontrolle. Ungehalten, uneinsichtig und beleidigend verhielt sich der Radfahrer gegenüber den kontrollierenden Beamten.

Er wurde für eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Mann kam ins Polizeihauptrevier. Dort leistete er Widerstand gegen alle Maßnahmen der Beamten. Gegen den renitenten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

