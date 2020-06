Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus beschäftigt die Feuerwehr Hamburg längere Zeit

Hamburg (ots)

Hamburg Alsterdorf, Feuer, 09.06.2020, 22:01 Uhr, Dorothea-Kasten-Straße

Der Feuerwehr Hamburg wurde am Dienstagabend über den Notruf 112 eine starke Rauchentwicklung in der Dorothea-Kasten-Straße in Hamburg Alsterdorf gemeldet. Die Rettungsleitstelle alarmierte aufgrund des Meldebildes den Löschzug der Feuer- und Rettungswache 16 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Alsterdorf und Fuhlsbüttel zur gemeldeten Einsatzadresse. Der Einsatzleiter stellte zunächst eine starke Rauchentwicklung im Kellergeschoss des Gebäudes fest. Zur Erkundung und anschließenden Brandbekämpfung wurde ein Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr im Innenangriff eingesetzt. Es brannte Mobiliar und Gerümpel in zwei Kellerverschlägen. Der Brand konnte schnell gelöscht und mit Wärmebildkameras nachkotrolliert werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude umfangreich mit mehreren Drucklüftern belüftet. Die Polizei ermittelt jetzt die Brandursache. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte mit 6 Einsatzfahrzeugen von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr drei Stunden im Einsatz.

