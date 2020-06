Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in Carportanlage - Feuerwehr Hamburg verhindert Übergreifen auf ein Wohnhaus

Hamburg (ots)

Hamburg Eißendorf, 04.06.2020, 01:27 Uhr, Feuer, Große Straße

In der vergangenen Nacht wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg durch aufmerksame Anwohner ein brennender Carport im Stadtteil Eißendorf gemeldet. Der zuständige Leitstellendisponent alarmierte unter dem Stichwort "Feuer" einen Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie 2 Freiwillige Feuerwehren. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, brannten die Carportanlage und sechs darin abgestellte PKW angrenzend an ein Wohnhaus. Zur Brandbekämpfung wurden mehrere Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz und drei C-Rohren im Innen- und Außenangriff eingesetzt. Insbesondere das schnelle Eingreifen der eingesetzten Kräfte verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude umfangreich mit einem Hochdrucklüfter belüftet und die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben.

Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte mit 8 Einsatzfahrzeugen von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz.

