FW-HH: 70 wetterbedingte Einsätze für die Feuerwehr Hamburg durch Gewitter mit Starkregen

Hamburg Stadtgebiet, 03.06.2020 im Zeitraum 16:30 Uhr bis 21:00 Uhr, Unwettereinsätze

Gegen 15:30 Uhr warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starken Gewittern mit Starkregen und Windböen. Daraufhin wurde in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg der Betriebszustand Ausnahme vorbereitet und um 16:30 Uhr aufgrund der sich häufenden Notrufe in Betrieb genommen. Der Einsatzschwerpunkt befand sich im Nordwesten Hamburgs, besonders in den Stadtteilen Eidelstedt und Lurup. Insgesamt wurden bis 21 Uhr 70 Feuerwehreinsätze abgearbeitet. Es handelte sich überwiegend um vollgelaufene Keller, Garagen sowie Wasser auf Straßen bzw. in Unterführungen. In Spitzenzeiten waren neben Einheiten der Berufsfeuerwehr zeitgleich 22 Freiwillige Feuerwehren und drei Einheiten des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz. Es wurden bei den Einsätzen keine Personen verletzt. In der Hochphase des Unwetters gingen im Durchschnitt 168 Notrufe pro Stunde in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein.

