POL-DN: 23-Jähriger verursacht alkoholisiert Unfall

Düren (ots) - Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Dienstag (22.07.2025) in ein Büro am Kaiserplatz einzubrechen. Der Unbekannte trat gegen 22:35 Uhr eine Glasscheibe ein und versuchte durch diese in die Räumlichkeiten zu gelangen. Als eine aufmerksame Zeugin den Mann ansprach und ihn so bei der Tatausführung störte, flüchtete er in Richtung Leopold-Hoesch-Museum. Der flüchtige Täter wird wie folgt ...

mehr