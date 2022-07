POL-DN: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Düren (ots) - Bisher Unbekannte Diebe drangen in der Nacht zu Dienstag in ein italienisches Restaurant in der Straße "Am Pletzerturm" - die Kriminalpolizei ermittelt. In der Zeit zwischen 01:15 Uhr und 10:00 Uhr brachen der oder die Unbekannten eine Tür zum Restaurant auf und entwendeten hier drei Mobiltelefone, sowie Bargeld. Das Aufhebeln einer weiteren Tür im Inneren des Lokals misslang. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben ...

