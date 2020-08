Polizei Düren

POL-DN: Tödlich verletzter Kradfahrer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nörvenich (ots)

Am 06.08.2020, 19.51 Uhr teilten Verkehrsteilnehmer über Notruf mit, dass ein Kradfahrer verunglückt sei. Das Krad würde im Feld liegend brennen, der Fahrer liege schwer verletzt auf der Fahrbahn. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer die Landstraße 495 zur Einmündung Bundestraße 477 und bog dort links ab, wobei es mit dem auf der Vorfahrtsstraße B 477 in Fahrtrichtung Kerpen-Blatzheim fahrenden Kradfahrer zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde das Krad und dessen Führer gegen den Pkw eines 77-jährigen Mannes geschleudert, der von Blatzheim nach Nörvenich fuhr. Der schwerstverletzte Kradfahrer, 19 Jahre alt, wurde durch den Notarzt dem Krankenhaus Düren zugeführt. Gegen 21.20 Uhr wurde der Tod des Zweiradfahrers festgestellt. Die Eltern, die noch am Unfallort erschienen waren, mussten durch einen Notfallseelsorger betreut werden. Die Unfallaufnahme erfolgte mit einem Unfallsachverständigen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Unfallstelle war bis 23.59 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell