Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher erbeuten Zigaretten

Lübbecke (ots)

Bei einem Einbruch in die Tankstelle des Autohauses Schmale an der Hauptstraße (B 65) in Blasheim haben Unbekannte am frühen Montagmorgen Zigaretten erbeutet.

Gegen 1 Uhr früh stellten die Täter nach ersten Ermittlungserkenntnissen ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines nahegelegenen leerstehenden landwirtschaftlichen Betriebes ab. Auf dem kurzen Fußweg entnahm man von der Fahrbahn einen Gullideckel und benutzte diesen auf dem Gelände des Autohauses, um eine Seitenscheibe des Tankstellen-Verkaufsraums einzuschlagen und ins Innere einzudringen. Hier entnahmen die Kriminellen eine bisher unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln und begaben sich anschließend zurück zu dem Fahrzeug von wo sie über die Hauptstraße mutmaßlich in Fahrtrichtung Preußisch Oldendorf flüchteten.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

