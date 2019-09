Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hinweis nach Verkehrsunfallflucht in Uslar, Vahler Twetje

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Sonntag, 01.09.2019, berichtete das Polizeikommissariat Uslar in einer Pressemeldung von einer Verkehrsunfallflucht. Demnach beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Freitag, 30.08.2019, zwischen 07.50 Uhr und 13.05 Uhr, in Uslar, Vahler Twetje, einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Am geparkten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro. Eine Zeugin teilte am heutigen Tag der Polizei in Uslar mit, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Mercedes-Benz, älteres Modell, mit Hildesheimer Kennzeichen gehandelt haben soll. Das Fahrzeug soll von einer blonden Frau gesteuert worden sein.

Zeugen, die Hinweise zur Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uslar unter der Telefonnummer 05571/926000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell