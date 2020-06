Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in der Innenstadt

Düren (ots)

Zwischen Sonntag und Dienstag wurden zwei Ladenlokale in der Innenstadt von Einbrechern angegangen.

Zwischen Sonntagabend, 22:00 Uhr, und Montagmorgen, 08:00 Uhr, gelang es bislang unbekannten Tätern, in ein Eiscafé an der Wirtelstraße einzudringen. Wie genau ihnen der Zutritt zum Objekt gelang, steht bislang nicht fest. Sicher ist, dass zwei Kassen samt Inhalt sowie mehrere Flaschen Spirituosen entwendet wurden.

In der Nacht zu Dienstag wurde die Schaufensterscheibe zu einem Geschäft an der Gutenbergestraße eingeschlagen. Unbekannte hatten gegen 01:55 Uhr einen Stein genutzt, um die Verglasung zu beschädigen, waren jedoch nicht in das Ladenlokal hineingelangt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren der Täter.

In beiden Fällen steht die Auswertung von Überwachungskameras noch aus. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen der Polizei mitzuteilen. Wenden Sie sich dazu bitte an die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425.

