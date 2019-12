Polizei Düren

Polizei Düren

POL-DN: Zwei Einbrüche in Düren

Düren (ots)

Einen versuchten und einen vollendeten Wohnungseinbruch nahm die Kriminalpolizei am Mittwoch auf.

Zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr, und Mittwochabend, 18:25 Uhr, versuchten Unbekannte, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße einzubrechen. Die Bewohnerin stellte am Mittwochabend fest, dass sich die Tür nicht mehr aufschließen ließ. Offenbar war an dem Schloss manipuliert worden, in der Absicht, die Tür zu öffnen. Ob dies in Zusammenhang mit einer Beobachtung steht, die die Bewohnerin gegen 02:30 Uhr in der Nacht gemacht hatte, ist unklar. Die Frau war durch ein Geräusch wach geworden und hatte daraufhin den Rollladen eines Fensters hochgezogen. Dabei sah sie im Garagenhof eine dunkel gekleidete männliche Person.

Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gneisenaustraße geriet am Mittwoch zwischen 09:30 Uhr und 16:10 Uhr in den Fokus von Einbrechern. Bislang Unbekannte erklommen den Balkon auf der Rückseite des Hauses und hebelten die Balkontür auf. Im Inneren der Wohnung richteten sie bei der Suche nach Diebesgut ein großes Chaos an. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld entwendet.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

