Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.05.2019. Versammlungsrechtliche Aktionen in Salzgitter-Lebenstedt.

Salzgitter (ots)

Für den 18.05.2019 wurden in Salzgitter-Lebenstedt zwei Kundgebungen mit Aufzügen der Alternative für Deutschland (AfD) und der IG Metall bei der Stadt Salzgitter angezeigt. Sowohl auf dem Bahnhofsvorplatz in der Konrad-Adenauer-Straße als auch in der Berliner Straße/Konrad-Adenauer-Straße fanden Kundgebungen mit einzelnen Redebeiträgen statt. Die Aufzüge bewegten sich im Anschluss an die Auftaktveranstaltungen sowohl über die Chemnitzer Straße (IG Metall) als auch über die Konrad-Adenauer-Straße bzw. Albert-Schweitzer-Straße (AfD) bis zum Rathaus der Stadt Salzgitter. Hier fanden Zwischenkundgebungen statt. Auf dem Rückweg gingen die Teilnehmer der AfD auf der Albert-Schweitzer-Straße bzw. Konrad-Adenauer-Straße bis zum Bahnhofsvorplatz sowie die Teilnehmer der IG Metall auf der Chemnitzer Straße. Bei den Veranstaltungen, während der Aufzüge und am Rathaus kam es zu Protesten einzelner Teilnehmer. Während der Veranstaltungen und bei den Aufzügen mussten einzelne Straßen voll für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Es kam hier zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei spricht von einem weitestgehend störungsfreien Verlauf. Es mussten seitens der Polizei weder Straf- noch Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden. Nach einer offiziellen Zählung der Polizei nahmen bei der AfD ca. 115 Teilnehmer und bei der IG Metall ca. 240 Teilnehmer teil.

