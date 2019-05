Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.05.2019. Versammlungsrechtliche Aktionen in Salzgitter-Lebenstedt.

Salzgitter (ots)

Am 18.05.2019, voraussichtlich in der Zeit ab 12:00 Uhr, kommt es in der Innenstadt von Salzgitter-Lebenstedt zu versammlungsrechtlichen Aktionen (Aufzüge/Kundgebungen). Sämtliche Presseauskünfte zu diesem Einsatz erhalten Sie über die Pressestelle der Polizei in Salzgitter. Die Pressestelle ist unter der Telefonnummer 05341/1897104 erreichbar.

