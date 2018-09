POL-DN: Fahrradfahrer schwer verletzt

Jülich (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurde ein 37-jähriger Radfahrer am frühen Freitagmorgen schwer verletzt.

Den ersten Erkenntnissen an der Unfallstelle zufolge hatte ein 57 Jahre alter Autofahrer aus Linnich die B 56 befahren. Er kam aus Richtung Kirchberger Straße und war in Fahrtrichtung Gereonstraße unterwegs, als die an der Kreuzung für ihn geltende Ampel auf Rotlicht umsprang. Der Linnicher verlangsamte seine Fahrt, rollte voran und beschleunigte seinen Wagen erst wieder, als die Lichtzeichenanlage wieder auf Grünlicht wechselte. Als sich der Pkw dem Kreuzungsbereich näherte, kam es zur Kollision mit dem Fahrradfahrer. Bei diesem handelte es sich um einen 31-Jährigen aus Jülich, der die B 56 am dortigen Fußgängerüberweg querte. Der Radler war aus Richtung Gereonstraße gekommen und hatte die Fahrbahn in Fahrtrichtung der Straße An der Vogelstange gekreuzt. Durch die Kollision kam der Radfahrer zu Fall und wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt und musste zur weiteren Behandlung mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein total beschädigtes Fahrrad stellte die Polizei sicher. Der Wagen des 57-jährigen Linnichers, der unverletzt blieb, wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurden auch die Ampelschaltungen an der Kreuzung B 56/Gereonstraße/An der Vogelstange, einschließlich der Fußgängerampeln, kontrolliert. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine fehlerhafte Schaltung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, der auf diesen Feststellungen sowie auf Aussagen des beteiligten Autofahrers und anderer Zeugen beruht, könnte der Radler die Bundesstraße überquert haben, obwohl die Fußgängerampel Rotlicht zeigte. Die Ermittlungen dauern an.

