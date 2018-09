POL-DN: Werkzeuge und Navi aus Fahrzeugen gestohlen

Düren/Merzenich/Vettweiß (ots) - Eingeschlagene Scheiben und das Fehlen von Gegenständen mussten drei Fahrzeugbesitzer in den vergangenen Tagen feststellen.

Zwischen Mittwochabend, 22.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 07:15 Uhr, wurden in Merzenich Werkzeuge aus einem Transporter entwendet. Der Fahrzeugnutzer hatte den Wagen in der Auffahrt eines Hauses an der Binsfelder Straße in Girbelsrath abgestellt. In der Nacht hatten bislang Unbekannte die Scheiben der Hecktüren eingeschlagen, die Türen geöffnet und sich an den Maschinen aus dem Laderaum bedient.

Ähnlich gingen Diebe in Vettweiß vor. Dort parkte seit 18:00 Uhr am Mittwochabend ein Kleintransporter auf der Straße Am Bahnhof. In der Zeit bis 07:45 Uhr am nächsten Morgen machten sich Unbekannte an den Hecktüren zu schaffen, drangen in das Fahrzeug ein und entwendeten diverse Arbeitsmaschinen.

Und auch auf dem Parkplatz des Dürener Hauptbahnhofs an der Lagerstraße waren Täter am Werk. Zwischen Donnerstagnachmittag, 17:00 Uhr, und 02:00 Uhr in der Nacht schlugen sie die Scheibe der Fahrertür eines dort parkenden Pkw ein. Aus dem Innenraum nahmen sie ein mobiles Navigationsgerät an sich.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit den geschilderten taten stehen können, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell