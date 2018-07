POL-DN: Nach versuchtem Fahrraddiebstahl festgenommen

Düren (ots) - Eine Zeugin beobachtete am Sonntag gegen 12:30 Uhr, wie ein Jugendlicher sich in der Wilhelmstraße an einem Fahrrad zu schaffen machte. Die Frau rief die Polizei, die den 16-Jährigen festnehmen konnte.

Bei Eintreffen der Beamten hantierte der Dürener immer noch an dem Rad. Beim Anblick des Streifenwagens suchte der 16-Jährige erst einmal das Weite. Er konnte jedoch in der Wirtelstraße festgenommen werden. Die nun folgenden Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche der Polizei kein Unbekannter ist. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und soll am heutigen Tage einem Haftrichter vorgeführt werden. Vorgeworfen wird ihm nicht nur der versuchte Diebstahl eines Fahrrades von Sonntag, sondern auch ein Fahrraddiebstahl vom 03.07.2018. Zudem hatte er wiederholt gegen Bewährungsauflagen verstoßen.

