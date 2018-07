POL-DN: Geisterradler leicht verletzt

Düren (ots) - Ein 17 Jahre alter Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw kam.

Der junge Mann aus Düren hatte den linken Gehweg entlang der Kreuzstraße in Fahrtrichtung Bahnhof befahren. Zwischen geparkten Fahrzeugen hindurch wollte er dann auf die Kreuzstraße fahren und deren Fahrbahn nutzen, um seine Fahrt in Richtung Arnoldsweilerstraße fortzusetzen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der in Richtung Bismarckstraße unterwegs war. An dessen Steuer befand sich ein 44 Jahre alter Dürener, der später angab, er habe den Zweiradfahrer nicht kommen sehen.

Der 17-Jährige kam mitsamt Rad zu Fall. Seine leichten Verletzungen machten einen Transport mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung erforderlich. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 5000 Euro.

